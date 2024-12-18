Последнее обновление: 18.12.2024 18:00

Три страны НАТО поднимали истребители из-за российских бомбардировщиков

Нидерланды, Финляндия и Швеция поднимали в воздух свои истребители после фиксации российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 в сопровождении истребителей Су-27 над Балтийским морем. Об этомсообщили Вооруженные силы Швеции.

Для визуального обнаружения российских военных самолетов Швеция подняла в воздух два истребителя Jas 39 Gripen.

Далее в Финский залив прибыла группа реагирования на инциденты на самолетах F-18 Hornet, которую позже заменили силы воздушного патрулирования НАТО на нидерландских самолетах F-35 Lightning II.

Шведские истребители взяли на себя ответственность за патрулирование международном воздушном пространстве к востоку от Готланда, добавили в шведских Вооруженных силах.

"Интеграция ВВС Швеции в НАТО и двустороннее сотрудничество обеспечили беспрепятственное взаимодействие между истребителями стран Альянса", – подчеркивается в сообщении.

За прошедшую неделю истребители НАТО, которые патрулируют воздушное пространство в странах Балтии, совершили семь вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушающих правила полетов.

Такие нарушения в последние месяцы носят систематический характер.

В одну из недель августа 2024 года истребители, выполняющие функции воздушной полиции НАТО в странах Балтии, трижды поднимались на перехват российских самолетов, которые нарушали правила полетов.

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