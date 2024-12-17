Последнее обновление: 17.12.2024 18:00

Автоматическая блокировка контрафакта на кассах может заработать в Беларуси

Разрешительный режим с блокировкой контрафактной продукции может заработать на кассах в магазинах Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак") по итогам встречи с делегацией из Беларуси.

"Представителям Беларуси рассказали о принципах работы разрешительного режима, когда на кассах происходит блокировка продукции с признаками контрафакта. В республике в ближайшее время планируют перенять данный опыт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи был показан ситуационный центр, где осуществляется мониторинг показателей работы системы, а также гостям продемонстрировали локализованное оборудование для маркировки.

"Особое внимание уделили механизмам интеграции с основными государственными информационными системами по контролю оборота товаров. На данный момент система "Честный знак" взаимодействует с системами 16 ведомств", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас в Беларуси введена маркировка четырех товарных групп: обуви, молочной продукции, шин и товаров легкой промышленности, в ближайшее время планируется запустить маркировку радиоэлектронной продукции и безалкогольных напитков.



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