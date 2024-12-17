В российской Анапе ввели режим ЧС после крушения танкеров с мазутом

В Анапе в Краснодарском крае введен режим чрезвычайной ситуации из-за выброса нефтепродуктов на береговую линию. Об этом сообщила мэрия города.

На месте развернут оперативный штаб. Решение принято по поручению главы региона.

«Проводится операция по ликвидации последствий. Задействованы силы служб спасения и МЧС, привлечены казаки и волонтеры», - говорится в сообщении.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря. Суммарно они перевозили 9,2 тыс. т мазута. Первое судно затонуло, второе село на мель, у него оторвана носовая часть.

В результате крушения образовался разлив мазута в море. 16 декабря в четырех населенных пунктах Краснодарского края был введен режим повышенной готовности. На следующий день, 17 декабря, на побережье моря у Анапы появились пятна мазута, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.