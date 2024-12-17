В Украине будут собирать японские пикапы по технологии крупноузловой сборки

В Украине запустят проект по изготовлению японских пикапов по технологии крупноузловой сборки (SKD). Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Совместно с украинскими партнерами японская компания планирует начать производство пикапов по технологии крупноузловой сборки, а в будущем планируют перейти к мелкоузловому производству (CKD)", – отметила Свириденко.

Она добавила, что в настоящее время в Украине работает более 40 ключевых японских компаний.

"У Украины есть многолетняя производственная и инженерная традиция, значительный парк современного оборудования, что делает украинские промышленные предприятия перспективными партнерами по производственной кооперации с японскими компаниями", – подчеркнула Свириденко,которую цитируют украинские медиа.

По ее словам, сейчас для инвесторов доступно страхование от военных рисков от американского агентства по финансированию международного развития DFC, многостороннего агентства по гарантиям инвестиций MIGA, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), иностранных экспортно-кредитных агентств и украинской ЭКА.

"Япония выделила примерно €1,25 млрд по инициативе NEXI, обеспечив надежную финансовую поддержку для японских компаний, готовых инвестировать и работать на украинском рынке", – резюмировала министр.