В РФ "войска беспилотных систем" появятся в третьем квартале 2025 года

Создание в России "войск беспилотных систем" планируется завершить в третьем квартале будущего года. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии военного ведомства.

"<...> предлагается сформировать новый род войск - войска беспилотных систем. <...> завершим их создание уже в третьем квартале следующего года", - сказал Белоусов, которого цитируют росСМИ.

По его словам, с учетом возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий требуется создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе.