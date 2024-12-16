Военные КНДР понесли потери в Курской области

Подразделения северокорейских военных в Курской области доукомплектовываются после потерь, понесенных во время штурмовых действий. Об этом говорится в заявлении главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).

Накануне украинские источники утверждали, что военные КНДР были среди погибших во время боевых действий в Курской области, часть которая с августа занята ВСУ. Эти утверждения не поддавались проверке.

ГУР заявляет, что в субботу и воскресенье в районе трех сел «подразделения армии КНДР понесли значительные потери» ― речь якобы идет о 30 солдатах «убитыми и ранеными».

Украинская военная разведка также заявила о трех пропавших без вести северокорейских военнослужащих. Минобороны России не комментирует участие военных КНДР в боевых действиях.