Последнее обновление: 14.12.2024 14:19

Спутниковые снимки зафиксировали вывод российских войск из Сирии

Спутниковые снимки Maxar Technologies и Planet Labs подтверждают, что Россия начала вывод войск из своих баз в Сирии. Об этом сообщают CNN и Financial Times.

Спутниковые снимки авиабазы Хмейми демонстрируют прибытие нескольких грузовых самолетов. Среди них – Ан-124, крупнейшие в мире грузовые самолеты, способные перевозить до 150 тонн, а также три транспортных Ил-76. Кроме того, на базе замечены три меньших грузовых самолета Ан-32 и один Ан-72. На самолетах видны открытые носовые отсеки, предназначенные для загрузки тяжелого оборудования.

Аналитики Maxar зафиксировали, как российские военные разбирают ударный вертолет Ка-52, и предполагают, что его готовят к погрузке. Также эксперты идентифицировали части зенитно-ракетного комплекса С-400, которые, вероятно, готовятся к отправке обратно в Россию.

К тому же на снимках Maxar видны российские корабли, двигающиеся по Средиземному морю от берегов Сирии.



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