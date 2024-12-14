Бельгия в 2025 году увеличит группу войск быстрого реагирования НАТО

Количество бельгийских военных, находящихся в состоянии боевой готовности в рамках планов НАТО, увеличится втрое или вчетверо в 2025 году. Об этом заявила глава Министерства обороны Бельгии Людивин Дедондер.

Во время презентации оперативного плана Бельгии на пресс-конференции в пятницу, 13 декабря, Дедондер подтвердила увеличение количества войск для быстрого реагирования в рамках планов НАТО, сообщает The Brussels Times.

"Целью остается сдерживание, но также и повышение уровня нашей готовности", – сказала она.

Это означает, что в Бельгии будут дислоцированы почти 1500 военнослужащих, готовых к развертыванию за несколько недель или даже дней, если этого потребует НАТО.

Кроме того, в 2025 году за рубежом будут развернуты от 650 до 1400 бельгийских солдат в зависимости от времени года – это на 20% больше, чем в 2024-м.

Это произойдет в том числе за счет возвращения Бельгии в состав КФОР – сил НАТО в Косово. Также четыре бельгийских F-16, которые выполняли миссию по патрулированию воздушного пространства в Литве в 2024 году, будут переброшены в Исландию для "усиления бельгийского присутствия в Северной Европе".

Бельгия имеет один из самых маленьких расходов на оборону среди стран – членов НАТО: в 2024 году она вложила на эти цели около 1,2% ВВП.