Последнее обновление: 14.12.2024 14:19

Лукашенко отправился в Оман на переговоры с султаном

Лукашенко 14 декабря направился с визитом в Султанат Оман, сообщает его пресс-служба.

"Запланированы переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом", - говорится в сообщении.

Стороны обсудят состояние и перспективы развития отношений, направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Кроме того, состоится обмен мнениями по актуальной международной повестке дня.

Основное внимание в ходе визита Лукашенко будет уделено вопросам "торгово-экономического взаимодействия". Речь пойдет о расширении товарооборота, развитии сотрудничества в промышленности и сельском хозяйстве и "по иным представляющим взаимный интерес направлениям".



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