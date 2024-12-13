Швеция присоединится к многонациональной бригаде НАТО в Латвии

Парламент Швеции в четверг принял решение направить в состав многонациональной бригады НАТО в Латвии механизированный пехотный батальон вооруженных сил Швеции, в который войдут до 600 военнослужащих.

По словам министра обороны Андриса Спрудса, присоединение Швеции к многонациональной бригаде НАТО станет значительным вкладом в безопасность региона Балтийского моря и коллективную оборону союзников.

"Увеличение численности войск союзников на нашей территории - это четкий сигнал России о том, что НАТО готова защищать каждого члена альянса", - сказал Спрудс, которого цитирует BNS.

Шведский батальон прибудет на военную базу в Адажи в начале следующего года. Это первый случай с момента вступления Швеции в НАТО 7 марта 2024 года, когда она размещает свое подразделение в другом государстве альянса.

Министр иностранных дел Байба Браже заявила, что Латвия высоко ценит решение Швеции. "Мы поддерживаем друг друга, и вместе мы сильнее", - сказала она.

В настоящее время в состав многонациональной бригады в Латвии входят представители 13 стран НАТО - Албании, Канады, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Латвии, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении и Испании.

Численность бригады по классификации НАТО составляет 3000-5000 солдат, в один батальон входит около 300-800 солдат.