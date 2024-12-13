Грузинская оппозиция не признает назначенные на 14 декабря выборы президента

Четыре оппозиционных партии Грузии заявили, что не признают президентских выборов, назначенных на 14 декабря. Об этом говорится в совместном заявлении политических сил Коалиция за перемены, Единство – Национальное движение, Сильная Грузия и Гахария за Грузию, обнародованном 12 декабря.

"Мы, политические партии, победившие на выборах 26 октября, не признаем самопровозглашенную власть или какую-либо ее ветвь. Единственным легитимным государственным институтом является президент", – отмечается в заявлении.

Оппозиция заявляет, что единственным легитимным представителем страны является президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Мы не признаем так называемые президентские выборы, назначенные на 14 декабря захваченным Иванишвили [пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили] так называемым парламентом, не имеющим ни международной, ни внутриполитической легитимности", - подчеркнули политические силы.

Они утверждают, что у нелегитимного парламента нет полномочий избирать президента, поэтому Зурабишвили остается президентом и представителем страны в международных отношениях.

Оппозиция подчеркнула, что единственный выход из политического кризиса – проведение новых свободных и честных выборов.

"Мы ценим поддержку наших международных партнеров и ожидаем дальнейших эффективных и решительных шагов", – резюмировали они.