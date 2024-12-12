США поставят Польше разведывательные БПЛА MQ-9B SkyGuardian

Министерство национальной обороны Польши заключило контракт с американской корпорацией General Atomics Aeronautical Systems на поставку разведывательных беспилотников MQ-9B SkyGuardian. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"БПЛА позволят получать данные в области визуальной разведки (IMINT) с использованием оптоэлектронных головок и радаров SAR, а также в области радиоэлектронной разведки (SIGINT). Кроме того, они также способны поражать наземные и морские цели с воздуха, используя ряд средств воздушного боя", - отметили в польском Минобороны.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что поставки намечены на I квартал 2027 года, но выразил надежду, что все же это произойдет раньше.

MQ-9B Sky Guardian - модель разведывательного беспилотника, разработанная и выпускаемая General Atomics Aeronautical Systems, Inc, США. Является усовершенствованной версией БПЛА Predator B (MQ-9 Reaper). Активно применяется США, в частности, для разведки в акватории Черного моря.