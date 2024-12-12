Лукашенко утвердил замысел обороны Беларуси на следующую пятилетку

Лукашенко 12 декабря на заседании Совета безопасности утвердил замысел обороны Беларуси на следующую пятилетку (2026-2030 годы).

Как рассказал по итогам заседания министр обороны Виктор Хренин, утвержденный замысел обороны разработан на основании "глубокого анализа событий 2020 года и российской специальной военной операции в Украине", а также с учетом внесенных изменений в Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси.

"Нам предстоит более детально заняться планированием, определить роль и место каждого государственного органа и вплоть до того, что каждого гражданина нашей страны в обеспечении защиты нашего государства. Это плановая работа, никакая не "чрезвычайщина". Мы исходим из того, что никаких агрессивных планов в отношении других государств у нас нет. Наша цель - создать условия недопущения военной агрессии и втягивания нашей страны в войну, а в случае если это произойдет, то дать надежный отпор", - заявил Хренин, которого цитируют госСМИ.