В ЕАЭС введут механизм стандартизированной лицензии для поставщиков финуслуг

В Евразийском экономическом союзе введут механизм стандартизированной лицензии для поставщиков финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, в рамках концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС предусмотрено введение механизма стандартизированной лицензии, который обеспечит взаимный доступ на рынки поставщиков финансовых услуг через дочерние организации и их коммерческое присутствие. Стандартизированная лицензия представляет собой специальное разрешение, выдаваемое финансовым регулятором страны происхождения материнской организации.

"Этот документ направлен на создание условий для взаимного признания лицензий на осуществление видов деятельности в банковском и страховом секторах. Помимо этого, он призван повысить доступность, качество и разнообразие финансовых услуг для юридических и физических лиц, а также развить конкуренцию на финансовом рынке", - прокомментировал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

По его словам, соглашение определяет порядок и условия выдачи стандартизированной лицензии, требования к соискателю и лицензиату, порядок создания или приобретения дочерней организации.

Проект соглашения устанавливает взаимный допуск поставщиков финансовых услуг, включая банки и страховые организации, на национальные финансовые рынки, что "позволит упростить процесс учреждения или приобретения юридического лица в форме дочерней организации".