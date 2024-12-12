В Грузии одному из главных оппозиционных телеканалов грозит закрытие

Сотрудники одного из крупнейших оппозиционных телеканалов Грузии Mtavari Arkhi выступили с экстренным заявлением в связи с возможным закрытием. Об этом сообщил портал SOVA.

По словам генерального директора Георгия Габунии, один из основателей канала Заза Окруашвили принял решение о его закрытии.

Габуния считает, что таким образом Окруашвили делает то, что сегодня очень нужно пророссийскому олигарху Бидзини Иванишвили, который является фактическим лидером партии власти "Грузинская мечта".

По словам Габунии, из-за решения Зазы Окуашвили и действий его директора Гоги Курдадзе Mtavari Arkhi уже остался без финансовых источников, а заключенные контракты постепенно разрываются, что в конце концов сделает работу канала невозможной.

"Мы столько боролись не за то, чтобы в итоге передать канал – через Зазу Окуашвили – в руки Бидзины Иванишвили. Поэтому, насколько это возможно, мы будем бороться и оставаться в эфире для наших зрителей и грузинского народа", – заявил Георгий Габуния.

Напомним, с 28 ноября в Грузии продолжаются массовые протесты из-за решения "Грузинской мечты" остановить движение в ЕС до 2029 года.

Во время протестов насилию со стороны силовиков и "титушек" подвергаются не только протестующие, но и журналисты, которые освещают противостояние в Тбилиси.