МИД вручил официальную ноту Польше из-за попытки вербовки белорусского дипломата

МИД Беларуси 11 декабря вручил официальную ноту временному поверенному в делах Польши в Беларуси Кшиштофу Ожанне.

Как сообщали ранее белорусские медиа, польские спецслужбы пытались за €100 тыс. завербовать белорусского дипломата в Молдове.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что c точки зрения права как внутреннего, так и международного это вопиющий инцидент.

"Нарушается целый ряд норм внутреннего законодательства. Нарушается целый ряд международных правил. Прямо нарушаются нормы Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях. <...> Это не может остаться без реакций. С нашей стороны уже подготовлена соответствующая нота в адрес польской стороны. Полагаю, последует и ряд других шагов, над которыми мы самым серьезным образом думаем. Вся ответственность за последствия таких действий лежит на польской стороне", - заявил пресс-секретарь.