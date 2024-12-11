В Южной Корее арестовали начальника полиции по подозрению в подготовке мятежа

В Южной Корее арестовали главу национальной полиции Чо Джи Хо по подозрению в причастности к организации мятежа. Об этом сообщает Reuters.

Юн, объявляя военное положение 3 декабря, приказал полиции под руководством Чо Джи Хо заблокировать доступ в парламент, чтобы помешать депутатам собраться на заседание. Несмотря на это, часть законодателей, включая членов президентской партии "Сила народа" (PPP), прорвали границу и проголосовали за немедленную отмену военного положения. Через несколько часов Юн вынужден был выполнить это решение, напоминает издание.

Начальника полиции Чо Джи Хо арестовали 11 декабря. Сам президент находится под уголовным расследованием, однако его не задерживали и не допрашивали.

Тем временем парламент страны готовится рассмотреть вопрос об импичменте президенту Юн Сок Ёлю.