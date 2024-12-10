Лукашенко: в "Орешнике" вся пусковая установка белорусская

Лукашенко сегодня во время поездки в Борисов поведал о планах разместить в Беларуси российский ракетный комплекс "Орешник".

"В "Орешнике" вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая. Я ему (президенту России - прим.) сказал: "Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем - МЗКТ делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, "Орешник" - мощное оружие.

"Нам надо защищаться. Мы бы его никогда не создали (самостоятельно - прим.) с нуля и до ракеты. Это огромные деньги, это технологии. Это многие-многие поколения. Поэтому был поставлен такой вопрос, и спасибо Владимиру Владимировичу (Путину - прим.), - он на это отреагировал, сказал "да", - рассказал Лукашенко.

Ожидается, что пусковую установку для "Орешника" сделают в Беларуси, а россияне бесплатно поставят ракету.

"Вторая половина будущего года. Ждем. Будем смотреть, что у нас из этого получится", - добавил пенсионер.