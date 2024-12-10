Китай развернул вблизи Тайваня самый большой за последние 30 лет военно-морской флот

Китай активизировал военно-морскую деятельность в региональных водах, что вызвало беспокойство Тайваня.

По данным Минобороны острова, такое развертывание китайских сил является самым масштабным за почти три десятилетия, сообщает Reuters.

Представитель тайваньского Министерства обороны Сун Лифан заявил, что нынешнее развертывание китайских военно-морских сил в районе от южных японских островов до Южнокитайского моря является самым масштабным со времен военных учений КНР вокруг Тайваня в 1996 году, накануне президентских выборов.

Пекин пока не предоставил официальные комментарии и не подтвердил проведение учений. В то же время тайваньские военные сообщили о развертывании китайских военных кораблей и судов береговой охраны.

По словам Сье Джи-шена, старшего офицера разведки Минобороны Тайваня, пока боевые стрельбы не зафиксированы, но активность китайских войск к северу от Тайваня существенно возросла за последние сутки. Он добавил, что развертывание сил Китая в так называемой "первой островной цепи" – от Японии через Тайвань и Филиппины до Борнео – направлено на ограничение доступа иностранных сил в регион и усиление контроля над прибрежными водами Китая.

Тайваньское Министерство обороны также зафиксировало 47 китайских военных самолетов, совершивших полеты вокруг острова за последние 24 часа, а также 12 кораблей ВМС и девять судов береговой охраны. В частности, 26 самолетов пролетели севернее острова вблизи китайской провинции Чжэцзян, шесть – над Тайваньским проливом, а еще 15 – юго-западнее Тайваня.

По данным источника из органов безопасности Тайваня, китайская авиация имитировала атаки на иностранные военно-морские корабли, а также отрабатывала сбивание самолетов в рамках учений, напоминающих "блокаду".