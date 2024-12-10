В Беларуси цены на овощи в ноябре выросли на 8,7%, услуги такси подорожали на 8,8%

В Беларуси цены на овощи в ноябре 2024 года выросли по сравнению с октябрем текущего года на 8,7%, услуги такси подорожали на 8,8%. Об этом свидетельствуют данные Белстата.

Согласно статистике, масло растительное за ноябрь стало дороже на 4%, рыба и рыбопродукты – на 1,3%. При этом фрукты в ноябре подешевели на 2,1%.

Что касается промтоваров, то цены на печатные издания в ноябре по сравнению с октябрем подросли на 1%, а вот на холодильники снизились на 1,5%, в том числе на синтетические моющие средства и обувь – на 1,3%.

В ноябре 2024 года услуги банков подорожали по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1%, бытовые услуги – на 2,1%. В то же время цены на услуги международного туризма упали на 8,4%.

Как сообщалось, годовой рост на продовольственные товары в ноябре 2024 года составил 6,7%, на непродовольственные товары – 3,7%, услуги – 5,8%.