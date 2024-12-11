В Минске цены на овощи в ноябре выросли на 8,6%, услуги такси подорожали на 14%

В Минске цены на овощи в ноябре 2024 года выросли по сравнению с октябрем текущего года на 8,6%, услуги такси подорожали на 14%. Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления столицы.

Согласно статистике, масло растительное за ноябрь подорожало на 3,4%, кофе – на 2,5%. При этом фрукты в ноябре подешевели на 3,7%.

Что касается промтоваров, то цены на печатные издания в ноябре по сравнению с октябрем подросли на 1,9%, а вот на холодильники снизились на 2,2%, в том числе на синтетические моющие средства – на 2,4%, обувь – на 0,4%.

В ноябре 2024 года услуги культуры в столице подорожали по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8%. В то же время цены на железнодорожный транспорт международного сообщения снизились на 1,4%, туристические услуги – на 14,5%.

Как сообщалось, годовой рост на продовольственные товары в ноябре 2024 года составил 6,6%, на непродовольственные товары – 4,1%, услуги – 5,8%.