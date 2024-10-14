Цены на промтовары в Беларуси с начала года выросли на 5,9%

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2024 г. по сравнению с августом 2024 г. составил 100,1%, с декабрем 2023 г. – 105,9%, из него на инвестиционные товары – 100,2% и 103,9% соответственно, промежуточные товары – 100,02% и 106,6%, потребительские товары – 100,2% и 105% соответственно.

Как сообщил Белстат, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2024 г. по сравнению с августом 2024 г. составил 101,4%, с декабрем 2023 г. – 105,3%, в том числе в растениеводстве – 103,1% и 101,7% соответственно, животноводстве – 101% и 106,2% соответственно.

Индекс цен в строительстве в сентябре 2024 г. по сравнению с августом 2024 г. составил 102,7%, с декабрем 2023 г. – 110,2%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,5% и 114,7% соответственно, машины и оборудование – 102,1% и 100,8%, прочие работы и затраты – 105,9% и 121,1% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в сентябре 2024 г. по сравнению с августом 2024 г. составил 99,8%, с декабрем 2023 г. – 106,6%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сентябре 2024 г. по сравнению с августом 2024 г. составил 100%, с декабрем 2023 г. – 101,6%.