Мировые продажи чипов в октябре выросли на 22,1%

Мировые продажи чипов в октябре увеличились на 22,1% в годовом исчислении и составили $56,9 млрд. Об этом сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

По сравнению с сентябрем они выросли на 2,8%.

"Мировой рынок полупроводников завершает 2024 год на высокой ноте, ежемесячные продажи росли седьмой месяц подряд. Теперь ожидается, что общий объем продаж увеличится почти на 20% в 2024 году - выше предыдущих прогнозов - и затем продолжит расти двузначными числами в 2025 году", - отметил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер.

Продажи в Северной и Южной Америке в позапрошлом месяце взлетели на 54% в годовом выражении, в Китае - на 17%. В Японии они поднялись на 7,4%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 12,1%. При этом в Европе было зафиксировано снижение на 7%.

Реализация чипов в октябре относительно предыдущего месяца увеличилась в Северной и Южной Америке на 8,3%, в Европе - на 1,3%, в Японии - на 0,2%, в КНР - на 1%. Между тем в АТР показатель сократился на 0,7%.

SIA объединяет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.