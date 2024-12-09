Последнее обновление: 09.12.2024 10:22

Россия с 2022 года потратила на войну с Украиной $200 млрд

Россия с 2022 года потратила на войну с Украиной а $200 млрд. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на Национальном форуме по безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии.

Комментируя помощь для Украины в войне с Россией, Остин отметил, какую цену заплатила РФ за "бессмысленность" главы Кремля.

"А тем временем Россия заплатила потрясающую цену за бессмысленность Путина. С февраля 2022 года Россия понесла по меньшей мере 700 тыс. жертв. Она потеряла более $200 млрд", – отметил он.

Глава Пентагона также заявил, что в течение последних месяцев Россия несла около 1000 жертв в день.

"А российские потери только за первый год выбранной Путиным войны, похоже, больше, чем потери Москвы во всех ее конфликтах, начиная со Второй мировой войны, вместе взятых", – подчеркнул он.

Остин отметил достижения НАТО в течение этого периода и акцентировал, что Североатлантический альянс продолжает "четко осознавать, что война Путина была не результатом расширения НАТО, а причиной расширения НАТО".



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