Валютные резервы Китая выросли до $3,3 трлн

Валютные резервы Китая на конец ноября 2024 года составили $3,2659 трлн, увеличившись на $4,8 млрд, или на 0,15% по сравнению с показателем, зарегистрированным в конце октября текущего года.

Согласно заявлению Государственного управления валютного контроля КНР, как индекс доллара США, так и мировые цены на финансовые активы выросли в прошлом месяце под влиянием денежно-кредитной политики крупнейших экономик, ожиданий рынка и макроэкономических данных.

Из-за совокупного воздействия таких факторов, как пересчет валют и изменения цен на активы, валютные резервы Китая увеличились в прошлом месяце, говорится в заявлении.

По данным Народного банка Китая, запасы золота в стране на конец ноября увеличились до 72,96 млн унций по сравнению с показателем, зарегистрированным в конце предыдущего месяца - 72,8 млн унций.