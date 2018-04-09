Последнее обновление: 09.04.2018 12:04

Мартовский рост валютных резервов Китая оказался слабее прогнозов

В марте валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, выросли на 0,3% по сравнению с февралем - до $3 трлн 142,8 млрд, согласно данным Народного банка Китая (НБК).

В феврале показатель снизился впервые за год.

Эксперты в среднем ожидали роста валютных резервов КНР в марте до $3 трлн 146 млрд.

"Объем валютных резервов в марте вырос по целому ряду причин, - говорится в заявлении Государственного валютного управления Китая. - Соотношение спроса и предложения иностранных валют оставалось относительно стабильным, рынок остается сбалансированным. При этом наблюдается тенденция к сокращению рисков, и многие валюты укрепились к доллару США".

Курс юаня к доллару США в 1-м квартале вырос рекордными темпами за десятилетие.

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