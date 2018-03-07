Валютные резервы КНР в феврале снизились впервые за год

Объем валютных резервов Китая в феврале 2018 года уменьшился на $27 млрд по сравнению с предыдущим месяцем - до $3 трлн 134,5 млрд, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

Валютные резервы КНР снизились впервые с января прошлого года.

В январе показатель увеличился по итогам 12 месяца подряд - на $21,6 млрд.

Объем валютных резервов КНР в 2017 годувырос впервые с 2014 года (на $129,4 млрд) благодаря ускорению экономического подъема, поддержавшего доверие к юаню.

Однако эксперты не исключают возобновления оттока капитала из Китая и других emerging markets в связи с налоговой реформой в США, а также планами американских властей в отношении торговой политики.

Курс юаня к доллару США в феврале подешевел на 0,6%, причем ослабление китайской нацвалюты было отмечено впервые с сентября.