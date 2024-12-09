Президенту Южной Кореи запретили поездки за границу

Президенту Южной Кореи Юн Сок Елю запретили выезд из страны. Такое распоряжение отдал глава управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Также правоохранители не исключают ареста Юн Сок Еля без ордера при условии, что будут соблюдены все необходимые требования. Личный допрос президента также возможен.

"Нет никаких человеческих или физических ограничений для объекта расследования", – заявил начальник Национального управления расследований Национального полицейского агентства У Чон Су.

Южнокорейского президента объявили подозреваемым в рамках расследования дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью. Полиция сформировала специальную группу из 150 следователей для расследования этого дела.

Вечером 3 декабря Юн Сок Ель неожиданно ввел в Южной Корее военное положение, но уже через несколько часов отменил его на фоне мощного политического сопротивления. 7 декабря парламент попытался объявить главе государства импичмент. Для этого необходимо было набрать 200 голосов, однако правящая партия бойкотировала голосование, и отставку Юн Сок Еля поддержали всего 195 депутатов из 300. Вечером того же дня перед зданием парламента собрались около 100 тыс. человек и потребовали отставки президента.

Накануне в Южной Корее по делу о госизмене был арестован бывший министр обороны Ким Ен Хен. По его же словам, он активно поддерживал введение военного положения и даже был его инициатором.