Зеленский настаивает на "действенных гарантиях" мира после разговора с Трампом и Макроном

Украине необходим справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет, как они это уже делали. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал 8 декабря в своем Telegram-канале, комментируя встречу с президентами Франции и США в Париже в субботу.

Он сообщил, что на встрече обсудили важные вещи на поле боя в Украине и в глобальной ситуации – от фронта до Северной Кореи. Президент настоял, что Украине нужен справедливый и сильный мир.

"Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира. Украинцы больше всех хотят мира", – заявил президент.

Владимир Зеленский добавил, что войну не закончить просто бумажкой и несколькими подписями, а "прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал".

"Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, надо гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию", – заявил он.

Владимир Зеленский добавил, что Путин "болен войнами" и его можно остановить только силой.

"Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится, – это Америка и единство мира", – отметил президент Украины.

Избранный президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Париже и на фоне падения режима Башара Асада в Сирии заявил о желании Киева заключить соглашение об остановке войны.

Зеленский после встречи подчеркнул, что "мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо".