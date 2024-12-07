Последнее обновление: 07.12.2024 15:00

Правящая партия Южной Кореи бойкотирует заседание парламента по импичменту президенту

Сегодня парламент страны должен решить, сохранит ли президент Юн Сок Ёль свой пост. Импичмент может не состояться: президентская партия «Сила народа» покинула заседание парламента.

Как сообщают зарубежные медиа, 107 членов «Силы народы» из 108 покинули зал заседаний, бойкотируя голосование. Таким образом партия пытается предотвратить переход своих членов на другую сторону: голосование по вопросу импичмента проводится тайно и, если несколько человек из правящей партии проголосуют «за», он состоится.

Для этого нужно 200 голосов из 300, а у оппозиции в данный момент 192 голоса. Кроме того, о намерении голосовать за импичмент заявил один из депутатов президентской партии, Ан Чхоль Су. Позже в зал заседаний вернулись как минимум трое из покинувших его депутатов, правда, один из них уже заявил, что голосовать будет против.

Еще один депутат от правящей партии, который ранее высказывался за импичмент, передумал.

Вокруг парламента собралась многотысячная толпа протестующих. Они требуют ареста и импичмента президента. Покидавших заседания депутатов они провожали возмущенными криками, вернувшихся — радостно приветствовали.



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