В Беларуси и РФ хотят сделать единые правила защиты прав потребителей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Проект документа был разработан Роспотребнадзором и Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси в рамках Союзной программы по утверждению единых правил в области защиты прав потребителей.

"Единые правила защиты прав потребителей между Российской Федерацией и Республикой Беларусь необходимы для обеспечения одинакового уровня защиты прав потребителей в двух странах. Это позволит упростить процесс взаимодействия между потребителями и компаниями, улучшить условия предоставления услуг и товаров, в том числе на интернет-площадках и маркетплейсах, обеспечить более эффективную защиту прав потребителей от недобросовестных практик со стороны компаний. Кроме того, это поспособствует развитию торговли и экономических отношений Союзного государства, так как унифицированные правила обеспечивают прозрачность и предсказуемость правового регулирования", - прокомментировала глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую цитирует пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно информации, декрет предусматривает заключение межправительственного соглашения между Беларусью и РФ.