Запад пытается перестроить цепи поставок критически важных минералов после санкций Китая

Торговые ограничения Китая на стратегические минералы начинают наносить западным компаниям самый болезненный удар, что требует перестройки цепочек поставок. Об этом пишет Reuters.

Обвиняя Пекин в ограничении экспорта сурьмы, объявленном в августе, немецкий производитель химикатов и потребительских товаров компания Henkel сообщила клиентам, что в прошлом месяце объявила форс-мажорные обстоятельства и приостановила поставки четырех видов клеев и масел, которые широко используются автопроизводителями.

Цена на сурьму, дефицитную по своей природе, но необходимую для военного оборудования, такого как боеприпасы, инфракрасные ракеты, ядерное оружие и приборы ночного видения, выросла почти на 230% в этом году до около $39 тыс. за метрическую тонну на оживленном спотовом рынке Роттердама.

Henkel использует серебристый металл для производства продуктов под брендами Bonderite и Teroson, основных продуктов подразделения клеевых технологий компании, которые принесли €10,79 млрд ($11,4 млрд) дохода в 2023 году.

Письмо компании, а также разговоры с более чем двумя десятками трейдеров, горнодобывающих компаний, переработчиков, конечных потребителей и отраслевых экспертов в Северной Америке, Европе и Китае подчеркивают серьезные перебои, вызванные торговыми ограничениями Пекина, и освещают борьбу западных игроков за замену китайских цепочек поставок.

Китай является крупнейшим в мире производителем сурьмы и доминирует в производстве многих стратегических материалов.

В прошлом году Пекин также ограничил экспорт галлия и германия, которые используются для производства полупроводников, солнечных батарей и оружия, а также некоторых видов графита - ключевого компонента аккумуляторов для электромобилей.

В ответ на новые меры США в отношении китайской индустрии производства микросхем Пекин на этой неделе еще больше усилил давление, внедрив полный запрет на экспорт галлия, германия и сурьмы в США.

В первой половине 2024 года галлий продавался за пределами Китая на 30-40% дороже, чем в Китайской Народной Республике, чем годом ранее.

Тем временем некоторые западные горнодобывающие и перерабатывающие предприятия начали наращивать мощности.

United States Antimony, единственный североамериканский переработчик этого металла, планирует увеличить производство на своем металлургическом заводе в Монтане, который работал на 50% мощности после того, как в августе Китай объявил об ограничениях на экспорт сурьмы.

Добыча на заводе в Монтане была остановлена в 1983 году, когда стало дешевле поставлять сурьму с рудников за пределами США, а экологические ограничения теперь препятствуют добыче там.

Заказы на расположенном в Оттаве предприятии Northern Graphite, которое позиционирует себя как единственный в Северной Америке производитель природного хлопьевидного графита, подскочили на 50% после того, как в октябре 2023 года Китай объявил об ограничении на добычу графита.

На Китай приходится более 70% поставок как природного добытого графита, так и его синтетической разновидности. В Китае ограничения заставили некоторых более слабых игроков уйти с рынка.