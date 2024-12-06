Продажи легковых автомобилей в Беларуси выросли в ноябре на 12,7% - БАА

В Беларуси в ноябре 2024 года продано на 633 новых легковых автомобилей больше, чем в октябре. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Таким образом, в ноябре продажи легковушек в стране выросли на 12,7%).

В сегменте электромобилей наблюдался значительный рост на 187 единиц, или 41,6%.

"Увеличению объема продаж способствуют открытие новых дилерских центров по продажам и сервисному обслуживанию легковых автомобилей в Беларуси, а также развитие инфраструктуры для эксплуатации электромобилей", - прокомментировал член правления ассоциации Геннадий Свидерский, слова которого приводятся в сообщении.