Большая часть проданных в Беларуси в сентябре автомобилей принадлежат китайским брендам

В Беларуси автодилеры в сентябре продали 4320 легковых автомобилей, что составляет 210% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Согласно информации, 44,3% реализованных дилерами легковых автомобилей произведены в Беларуси, 38,4% ввезены из (произведены в) Российской Федерации и 17,3% – из-за пределов Евразийского экономического союза.

Не китайские автомобильные марки обеспечили 33,45% дилерских продаж.

Таким образом, большая часть проданных в сентябре автомобилей принадлежат китайским брендам.

Доля «зеленых автомобилей» в дилерских продажах за год выросла с 2,23% в сентябре 2023 года до 7,93% в сентябре текущего года.

Обновленный консенсус-прогноз продаж дилеров – членов Автомобильной ассоциации «БАА» составляет 45-48 тысяч новых легковых автомобилей.

«При достижении прогнозируемого показателя рынок дилерских продаж может вырасти более чем в два раза к уровню предыдущего года. При этом уже очевидно, что в 2024 году темпы роста дилерских продаж легковых автомобилей превзойдут аналогичный показатель предыдущих лет за весь двадцатилетний период публикации статистики БАА», - говорится в сообщении ассоциации.