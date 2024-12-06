Европейские страны спешат создать оборонный фонд на €500 млрд до возвращения Трампа

Европейские страны обсуждают создание совместного фонда в размере €500 млрд для финансирования оборонных проектов и закупки оружия в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет Financial Times.

Угроза Трампа отменить американские гарантии безопасности для союзников по НАТО, если они не тратят достаточно на оборону, заставила европейских политиков рассмотреть совместное заимствование для финансирования оборонных расходов. Одним из вариантов является создание специальной финансовой структуры, которая будет выпускать облигации, поддержанные национальными гарантиями стран-участниц.

Модель предусматривает участие как государств ЕС, так и стран, не являющихся членами, в частности Великобритании и Норвегии. ЕИБ может выполнять техническую роль в реализации проекта, в частности в администрировании облигаций и управлении финансами.

Средства фонда направят на поддержку совместных оборонных проектов, таких как единая система противовоздушной обороны, которая была предложена Польшей и Грецией и требует не менее €500 млрд.

Европейская комиссия считает, что это минимум, необходимый для обеспечения безопасности континента в будущем. Кроме того, есть надежда, что финансирование совместных закупок вооружений стимулирует оборонных подрядчиков к долгосрочным инвестициям. Однако еще не решено, как именно будут использованы эти средства, и главный вопрос заключается в том, что именно будет финансироваться в первую очередь.