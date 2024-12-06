В РФ из-за санкций решили принимать платежи за газ не только деньгами, но и взаимными долгами

Путин подписал указ, согласно которому, расчеты за российский газ теперь не привязаны к одному определенному банку - Газпромбанку. Документ от 5 декабря 2024 № 1033 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Путин внес изменения в свой же указ от 31 марта 2022 года, в котором говорилось, что уполномоченным банком для проведения платежей за газ является Газпромбанк. Он открывал для иностранных покупателей специальные рублевые и валютные счета типа "К" для расчетов.

Новый указ фактически позволяет рассчитываться за российский газ путем взаимного списания долгов. До сих пор такой расчет Россия требовала осуществлять в рублях, чтобы обойти ограничения на работу с долларами и евро.

Теперь расчеты за поставляемый газ на счета типа "К" не проводятся через Газпромбанк до отмены санкций против него.

В новом указе также говорится о том, что на открытый российским поставщиком рублевый счет допускается зачисление средств "от третьих лиц" с целью оплаты иностранной компанией поставок газа.

Кроме того, предусмотрен механизм зачета встречных требований: "Обязательство по оплате поставки природного газа может быть прекращено полностью или частично путем зачета встречных требований российского поставщика к иностранному покупателю по инициативе российского поставщика".

Как сообщалось, в ноябре Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк, через который осуществляются платежи за российский газ.