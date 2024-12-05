РЖД сократят инвестпрограмму на 2025 год примерно на 40%

ОАО "Российские железные дороги" сократят инвестпрограмму на 2025 год примерно на 40% по сравнению с 2024 годом. Об этом заявила на форуме ВТБ начальник департамента корпоративных финансов РЖД Татьяна Орлова.

"У нас прошло уже заседание правительства по рассмотрению нашей инвестиционной программы. Инвестиционная программа РЖД правительством утверждается ежегодно. На следующий год она будет снижена относительно текущего существенно, то есть это будет порядка 40%. Это, безусловно, окажет влияние как на саму компанию, так и на всех наших смежников, со всеми, с кем мы работаем и по строительству, и по покупке тягового подвижного состава, и рельсов, то есть это целая цепочка. Но в целом сейчас принята такая парадигма, что мы ограничиваем свой запрос на новые деньги в экономике", - сообщила Татьяна Орлова, которую цитируют росСМИ.

Инвестпрограмма РЖД на 2024 год была утверждена в объеме 1 трлн 275,4 млрд рублей.

Власти РФ за последние недели сделали несколько заявлений о необходимости оптимизировать инвестиционные программы госкомпаний и естественных монополий, активное кредитование которых, по словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, привело к нарушению пропорций в экономике в целом.

"Мы с Банком России договорились проанализировать и внимательно провести работу по оптимизации инвестиционных программ наших естественных монополистов, максимально сжав и приоритизировав проекты внутри этих инвестиционных программ и, возможно, от чего-то отказавшись", - заявлял министр в ноябре.