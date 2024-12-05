Цюрих в рейтинге Mercer признан лучшим городом мира для экспатов

Цюрих занял первое место в рейтинге лучших городов мира для иностранных специалистов по версии консалтинговой группы Mercer.

Аналитики отметили "выдающийся уровень госуслуг, низкую преступность и активную культурную жизнь", но предупредили о высокой стоимости жизни в швейцарской банковской столице.

В десятку самых удобных для экспатов городов мира, отобранных по 39 критериям, вошли еще три швейцарских города: Женева (третье место), Берн и Базель (9-е и 10-е места соответственно). Второе место заняла Вена, четвертое - Копенгаген, пятое - новозеландский Окленд. На шестом месте расположился Амстердам, на седьмом - Франкфурт, на восьмом - канадский Ванкувер.

Среди городов Азии самое высокое место занял Сингапур (30-е), на Ближнем Востоке лидером стал Дубай (83-е место), в Африке - столица Маврикия Порт-Луи (88-е место), в Латинской Америке - уругвайская столица Монтевидео (92-е место).

Лос-Анджелес показал самый впечатляющий рост в рейтинг - за год поднялся на 26 строчек за счет улучшения ситуации с преступностью и экологией. Лос-Анджелес занял в общем рейтинге 44-е место, на одну строчку обойдя Нью-Йорк. Наиболее удобным для экспатов городом США признан Бостон (32-е место).

Последние места в рейтинге, в который вошла 241 агломерация, заняли города Африки и Ближнего Востока: Хартум (Судан), Багдад (Ирак) и Банги (ЦАР).