Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента страны Юн Сок Йоля по подозрению в государственной измене из-за объявления военного положения. Об этом сообщает Yonhap.

Дело было открыто после получения двух обращений: одно подала оппозиционная Партия восстановления Кореи, а второе – группа из 59 активистов.

В жалобах упоминаются не только президент, но и бывший министр обороны Ким Ен Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Авторы обращений обвиняют их в государственной измене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Кроме полиции, жалобы с обвинениями президента в государственной измене поступили также в прокуратуру и Управление по расследованию коррупции для чиновников. Эти органы должны провести собственное расследование или передать дело полиции.