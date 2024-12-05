В Беларуси задержали двух могилевчан за "финансирование ВСУ"

Сотрудники ДФР КГК Беларуси задержали двух жителей Могилева, которые подозреваются "в финансировании ВСУ". Об этом сообщает Telegram-канал внутренних войск МВД.

"В рамках операции ДФР КГК при силовой поддержке бойцов отдельного отряда специального назначения "Рысь" задержаны граждане, финансировавшие Вооруженные силы Украины и экстремистские организации, состоящие из беглых белорусов", - говорится в сообщении.

Утверждается, что "в ходе отработки у двух жителей Могилева обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника <...>, а также 62 970 долларов США и 4300 белорусских рублей".