Пашинян заявил о невозможности возвращения Армении в ОДКБ

Армения считает себя вне ОДКБ, возврат в Организацию уже невозможен, точка невозврата пересечена. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Что касается документов (принятых на саммите ОДКБ в Казахстане – прим.), то мы заявляли, что замораживаем наше участие в работах ОДКБ, что означает, что мы не участвует ни в разработке документов, ни обсуждениях, не выдвигаем никаких предложений, мы просто не ставим вето", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

"По сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ. Пусть они решают, что хотят. Мы не вмешиваемся в их дела и не заявляем, что здесь у нас де-юре есть право на вето. И это при всем уважении к нашим коллегам", - сказал Пашинян, которого цитирует Интерфакс.

По его словам, разница в восприятии Армении и России ситуации с ОДКБ и их публичное выражение "уже делает все труднее, если не невозможным возвращение Армении в ОДКБ".

"Считаю, что мы в этом вопросе перешли точку невозврата", - сказал премьер Армении.