Ратифицировано соглашение между Беларусью и Кубой о взаимной защите секретной информации

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва 4 декабря приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Республикой Куба о взаимной защите секретной информации».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, соглашение разработано в целях создания правовой основы для взаимного обеспечения защиты секретной информации.

Его практическая реализация позволит урегулировать вопросы защиты госсекретов Беларуси и Кубы при осуществлении двустороннего международного сотрудничества в военной, военно-технической, научно-технической и других сферах.

Компетентными органами, ответственными за реализацию соглашения, в Беларуси является КГБ, на Кубе — Министерство внутренних дел.