Оппозиция Южной Кореи требует отставки президента из-за попытки ввода военного положения

Демократическая партия Южной Кореи призвала президента Юн Сок Ёля уйти в отставку из-за введения военного положения 3 декабря, назвав это нарушением Конституции. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Политики заявили, что в случае отказа президента добровольно покинуть пост, они инициируют процедуру импичмента.

"Это серьезный акт мятежа и веская причина для импичмента. Президент Юн должен немедленно и добровольно уйти в отставку. Если он этого не сделает, мы немедленно приступим к процедуре импичмента в соответствии с волей народа", – говорится в заявлении партии.

Лидер оппозиции Южной Кореи считает, что президент после провала попытки установить военное положение может спровоцировать КНДР и привести к военному конфликту, добавляет издание.

На фоне этих событий глава администрации президента и несколько высокопоставленных должностных лиц подали в отставку, а Национальная федерация профсоюзов объявила всеобщую забастовку.