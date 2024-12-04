Правительство Южной Кореи отменило режим военного положения

Правительство Южной Кореи утвердило принятое ранее президентом страны Юн Сок Ёлем решение об отмене военного положения спустя несколько часов после его введения, передает агентство Yonhap.

Кабмин на заседании проголосовал за отмену данной меры, отмечается в сообщении.

Сам Юн Сок Ёль ранее заявил, что согласен отменить военное положение.

"Я ввел военное положение, так как был твердо намерен спасти страну от антигосударственных сил. Они пытались парализовать ключевые функции государства, угрожали закрепленной в конституции демократической форме власти", - сказал он ранее в ходе обращения к согражданам.

"Однако парламент потребовал отменить военное положение. Я отозвал военнослужащих, которые должны были следить за соблюдением этого военного положения", - добавил президент.

Со своей стороны командование ВС Южной Кореи подтвердило, что военнослужащие вернулись на базы. При этом военачальники подчеркивают, что за последние часы не замечали повышенной активности со стороны северокорейских военных.

Часть сотрудников администрации президента Южной Кореи в среду подала в отставку.

По данным агентства, среди уволившихся чиновников - глава администрации президента Чон Чжин Сок, советник по национальной безопасности Шин Вон Сик и глава администрации по политическим вопросам Сун Тхэ Юн, а также семь других сотрудников.

Сам президент Юн Сок Ель пока не подал в отставку, несмотря на растущие призывы к его отставке из-за его ночного указа о введении военного положения.

Президент отложил первое запланированное на утро среды публичное мероприятие. Юн Сок Ель должен был возглавить совещание по борьбе с наркотиками, которое планировалось на 10 часов утра по местному времени.