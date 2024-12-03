Белорусов научат ремонтировать и обслуживать ЗРС С-400 "Триумф"

Борисовское ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" и российский концерн "Алмаз-Антей" подписали контракт на оказание услуг по обучению специалистов белорусского предприятия ремонту и обслуживанию зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

Как сообщил Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, контракт подписан в ходе визита на белорусское предприятие делегации АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" во главе с начальником службы сервисных, ремонтных и учебных центров департамента внешнеэкономической деятельности Дмитрием Корольковым.

Ранее министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин заявлял, что полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф" синеокая получила в 2023 году.