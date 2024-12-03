Госсекретарь США едет на министерскую встречу НАТО в Брюсселе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 2 декабря, отправился в Европу на встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО перед завершением работы администрации американского президента Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении Госдепа.

Согласно информации, одним из ключевых вопросов встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе будет мобилизация поддержки Украины со стороны союзников.

На Мальте Блинкен примет участие в 31-м заседании Совета министров ОБСЕ, на котором будет рассмотрена ситуация с безопасностью в евроатлантическом и евразийском регионе и оценена работа ОБСЕ во всех сферах ее деятельности.

Как сообщалось, на 3 декабря запланирована встреча Совета Украина-НАТО, когда в Брюсселе состоится заседание на уровне министров иностранных дел Альянса.

Последний раз Совет Украина-НАТО собирался на уровне послов 26 ноября из-за запуска Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности по Днепру.