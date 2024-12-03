ЕЭК внесла изменения в перечни стандартов к техрегламенту на пищевую продукцию

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила изменения в перечни стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)».

Как сообщает ЕЭК, перечень стандартов добровольного применения дополнен 17 межгосударственными стандартами, перечень стандартов на методы – одним межгосударственным стандартом. Десять межгосударственных стандартов изложены в актуализированной редакции. Исключены 14 национальных стандартов стран Союза, так как на их основе разработаны соответствующие межгосударственные стандарты.

Изменения в перечни стандартов вступают в силу по истечении 180 календарных дней с даты официального опубликования решения коллегии ЕЭК.

Изменения подготовлены комиссией на основании предложений уполномоченных органов по стандартизации стран ЕАЭС в рамках реализации подпункта «б» пункта 36 Порядка разработки и принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, утвержденного Советом ЕЭК в 2016 году (в редакции решения Совета комиссии № 65 от 15 апреля 2022 года).