Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внесла изменения в перечни стандартов к техрегламенту «О безопасности игрушек» для реализации изменений № 3 в этот регламент, которые были приняты решением Совета комиссии 14 марта 2024 года № 50 и вступили в силу 26 ноября нынешнего года.

Как сообщает ЕЭК, в перечни стандартов включены новые версии стандартов, и ограничен срок применения заменяемых.

Кроме того, в перечень стандартов, содержащих методы проведения испытаний, включена методика по определению уровня миграции винилацетата, разработанная комиссией в рамках научно-исследовательской работы. Доступ к тексту указанной методики обеспечен в установленном порядке на сайте ЕЭК.

Также определено, что изменения вступят в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования решения Коллегии ЕЭК и будут распространяться на правоотношения, возникшие с 26 ноября 2024 года.

«Указанная дата взаимоувязана с датой вступления в силу изменений в техрегламент в целях устранения правовой неопределенности, которая могла появиться при применении техрегламента», - пояснила пресс-служба ЕЭК.