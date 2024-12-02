РФ и Беларусь призвали страны Евразии присоединиться к "диалогу по безопасности"

Россия и Беларусь призвали все страны Евразии присоединиться к диалогу по безопасности на континенте для разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Об этом говорится в заявлении РФ и Беларуси о совместном видении соответствующей хартии.

"Мы, представители Российской Федерации и Республики Беларусь, приглашаем все государства Евразии присоединиться к диалогу по комплексу вопросов, затрагивающих принципы взаимодействия в многополярную эпоху и относящихся к общеконтинентальной архитектуре безопасности, сотрудничества и развития, в целях разработки, с учетом изложенного в настоящем документе, "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ документе.

В заявлении Москва и Минск обязуются также формировать новую общеконтинентальную архитектуру взаимодействия в области безопасности, основанную на принципах "неделимости безопасности, справедливости, легитимности, устойчивости и совместного вклада участников".

Стороны принимают на себя обязательства и по противодействию "попыткам внешних сил вмешиваться в дела евразийских государств и проводить политику, направленную на подрыв процессов консолидации и сотрудничества на континенте, навязывать свои модели развития, идеологические установки и чуждые духовно-нравственные ценности".

Страны обязуются укреплять безопасность Евразии и бороться с "попытками внешних сил вмешиваться в дела стран континента".

"Противодействовать попыткам внешних сил вмешиваться в дела евразийских государств и проводить политику, направленную на подрыв процессов консолидации и сотрудничества на континенте, навязывать свои модели развития, идеологические установки и чуждые духовно-нравственные ценности", - говорится в документе.