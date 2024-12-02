У Лукашенко кадровый понедельник

Лукашенко 2 декабря занялся кадровыми перестановками. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, новым министром культуры назначен Руслан Чернецкий, который в настоящее время также является членом постоянной комиссии Палаты представителей Нацсобрания по образованию, культуре и науке. В 2020 году он активно поддержал Лукашенко, за что и получил место депутата. На посту министра он сменил Анатолия Маркевича, который запомнился репрессиями и политическими чистками в сфере культуры.

Новым послом Беларуси в Туркменистане стал Станислав Чепурной, который до этого занимал пост начальника управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совмина.

Кроме того, Лукашенко назначил своим помощником по Могилевской области Сергея Наливайко. До настоящего времени чиновник занимал пост министра по налогам и сборам.