Последнее обновление: 02.12.2024 16:12

У Лукашенко кадровый понедельник

Лукашенко 2 декабря занялся кадровыми перестановками. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, новым министром культуры назначен Руслан Чернецкий, который в настоящее время также является членом постоянной комиссии Палаты представителей Нацсобрания по образованию, культуре и науке. В 2020 году он активно поддержал Лукашенко, за что и получил место депутата. На посту министра он сменил Анатолия Маркевича, который запомнился репрессиями и политическими чистками в сфере культуры.

Новым послом Беларуси в Туркменистане стал Станислав Чепурной, который до этого занимал пост начальника управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совмина.

Кроме того, Лукашенко назначил своим помощником по Могилевской области Сергея Наливайко. До настоящего времени чиновник занимал пост министра по налогам и сборам.

Далее по теме


<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование